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пятница, 06 декабря 2019 17:39

"Власть должна действовать жестко" - автоэксперт о штрафах для "евробляхеров"

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&quot;Власть должна действовать жестко&quot; - автоэксперт о штрафах для &quot;евробляхеров&quot;
"Евробляхерам" снова отложили штрафы Фото: epravda.com.ua

Штрафы для "евробляхеров" снова отложили. Нардепы поддержали отсрочку штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года.

В первом чтении за законопроект №2288 проголосовало 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Также они договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

"Этот процесс может длиться бесконечно, - говорит директор компании "Авто-Консалтинг" Олег Омельницкий. - Уже не первый раз переносят штрафы и выглядит такая ситуация забавно. Сейчас нужна жесткая воля власти, которая поставила б точку в этом вопросе. Однако такой решительной позиции им не хватает. В правительстве не хотят провоцировать никаких конфликтов. Как результат, они в очередной раз делают уступки владельцам нерастаможенных автомобилей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отсрочку для "евроблях" поддержали в первом чтении

Предварительная отсрочка штрафов в полном объеме не позволила решить проблему "евроблях", говорят авторы нового законопроекта.

"Ситуация с "евробляхерамы" была особенно критической в ​​двух предыдущих годах. Именно тогда надо было навести порядок, а не заигрывать с ними и доводить ситуацию до абсурда. Сейчас массового ввоза таких машин не наблюдается. Однако на украинских дорогах их еще достаточно много, - добавляет эксперт. - Больше всего в этой ситуации выигрывают сами "евробляхеры", которые без налогов импортировали свои машины. А в "дураках" оказались добропорядочные граждане, которые оплатили все необходимые средства".

В октябре правительство решило не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

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