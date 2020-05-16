Владельцы каких авто занижают таможенную стоимость

Владельцы легковых авто из Европы разного класса занижают таможенную стоимость Фото: www.rbc.ua

Киевски таможенники рассказали, на какие автомобили уменьшают таможенную стоимость для минимизации уплаты налогов при импорте.

С начала года через соответствующее региональное учреждение пытались перевезти 18 таких машин, сообщает Киевская таможня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский перестают интересовать дизельные авто

Общая разница в стоимости этих авто составила 65 тыс. евро при реальной суммарной стоимости транспортных средств в 147 тыс. евро. В некоторых случаях владельцы пытались занизить стоимость более чем вдвое.

По такой схеме ввозили легковые авто из Европы различного класса: кроссоверы, минивэны, и хэтчбеки Maserati Levante S, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Volkswagen Touran, Kia Carens, Ford Galaxy, Nissan Note, Opel Zafira, Seat Leon, Renault Megane, Volkswagen Passat тому подобное.

В апреле в Украине зарегистрировали около 3,7 тыс. новых машин.