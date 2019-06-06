В Украине значительно выросли продажи авто

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 17112
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 306
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 252
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 855
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2700
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5166
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3483
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7614
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
7
5
10
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Показали концепт 5-местного летающего такси
Показали концепт 5-местного летающего такси
Студенты построили пикап для Skoda
Студенты построили пикап для Skoda
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 261
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 468
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 981
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31789
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1341
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 11:25

В Украине значительно выросли продажи авто

  Комментировать
В Украине значительно выросли продажи авто
Больше всего украинцы покупали в мае Volkswagen. Фото: cars.ua

Украинский автопарк в мае пополнили 30,9 тыс. легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем в мае прошлого года.

Львиную долю в этом количестве составляли применяемые импортируемые автомобили, их растаможено и зарегистрировано почти 24 тыс., сообщает Укравтопром.

Самым популярным брендом был Volkswagen. В мае украинские номера получили 3912 применяемых авто этой марки. На втором месте Skoda, за месяц 2122 старых автомобиля. Авто марки Renault заняли 3-е место с результатом 2063 машины. Opel выбрали 1889 украинцев - это 4-й результат. Замыкает майскую "пятерку" самых популярных марок Ford - 1730 автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится новый кроссовер Hyundai

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации. Это на 601% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2019-го украинцы поставили на учет 6,9 тыс. новых легковых авто. Максимальным спросом пользовались автомобили марки Renault. В результате апрельские регистрации они увеличились почти на 65% - до 1114 машин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине значительно выросли продажи авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32708
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 21925
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 21186
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18981
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 17325
Авто
Как проверить автомобиль на еврономерах
Как проверить автомобиль на еврономерах
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
10
 Просмотров: 315
Теперь на Uber можно покататься под водой
Теперь на Uber можно покататься под водой Просмотров: 180
Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"
Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"
 Просмотров: 90
Семейный стол и конкурс блинов - "Ретрофест" стартует через два дня
Семейный стол и конкурс блинов - "Ретрофест" стартует через два дня
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
4
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
Голосов: 12022
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua