В Украине значительно выросли продажи авто

Больше всего украинцы покупали в мае Volkswagen. Фото: cars.ua

Украинский автопарк в мае пополнили 30,9 тыс. легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем в мае прошлого года.

Львиную долю в этом количестве составляли применяемые импортируемые автомобили, их растаможено и зарегистрировано почти 24 тыс., сообщает Укравтопром.

Самым популярным брендом был Volkswagen. В мае украинские номера получили 3912 применяемых авто этой марки. На втором месте Skoda, за месяц 2122 старых автомобиля. Авто марки Renault заняли 3-е место с результатом 2063 машины. Opel выбрали 1889 украинцев - это 4-й результат. Замыкает майскую "пятерку" самых популярных марок Ford - 1730 автомобиля.

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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации. Это на 601% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2019-го украинцы поставили на учет 6,9 тыс. новых легковых авто. Максимальным спросом пользовались автомобили марки Renault. В результате апрельские регистрации они увеличились почти на 65% - до 1114 машин.