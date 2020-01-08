В Украине в 3,5 раза выросли продажи подержанных автомобилей

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 3663
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1260
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 972
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 41985
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6930
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1917
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27297
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2268
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
5
4
4
3
4
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Видео
Все видео
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Евробляхеры начали жечь машины
Евробляхеры начали жечь машины
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1674
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3573
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1854
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 19:32

В Украине в 3,5 раза выросли продажи подержанных автомобилей

  Комментировать
В Украине в 3,5 раза выросли продажи подержанных автомобилей
В 2019 году в Украине зарегистрировали 408 100 старых автомобилей. Фото: Prm

В 2019 году украинцы купили в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем в 2018.

Так в течение прошлого года украинскую регистрацию получили 408 100 старых автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В декабре зарегистрировали 30 700 б/у автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 44%. Этот результат стал и самым большим за последние девять месяцев. При этом новых автомобилей было зарегистрировано 9200 штук.

Стремительный рост регистраций импортного секонд-хенда в Укравтопроме связывают с либерализацией растаможки подержанных авто и возможностью легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации старых машин почти в пять раз превысили продажи новых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla освободили от части налогов

Самые популярные подержанные авто в 2019 году:

Volkswagen - украинцы зарегистрировали 74 856 б/у авто, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки;
Opel - 34 893 старых авто, что в 93 раза больше показателя новых авто;
Renault - 31 994 авто с пробегом, что в два раза больше продаж новых авто этой марки;
Skoda - 31 920 автомобилей, что в пять раз больше, чем продажи новых.
Ford - 28202 авто, новых авто этой марки реализовано в 16 раз меньше.

По данным Укравтопрома, в 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88 500 новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года.

С начала 2019 в Украину импортировали легковых автомобилей на сумму $3,289 млрд. Больше всего машин в Украину завезли из Германии - на $632 млн. Второе место занимает Япония - более $527 млн. Замыкает тройку лидеров Америка, с которой ввезено машин на сумму $455 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине в 3,5 раза выросли продажи подержанных автомобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Расстреляли украинского дипломата

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 1 Просмотров: 41976
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 22194
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 22158
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
3
 Просмотров: 11925
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 11097
Авто
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
5
 Просмотров: 936
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
4
 Просмотров: 1287
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
4
 Просмотров: 3321
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
3
 Просмотров: 2817
Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году
Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году Просмотров: 378
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
3
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
2
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
Голосов: 13819
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua