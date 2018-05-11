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пятница, 11 мая 2018 12:15

В Украине упало автопроизводство

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В Украине упало автопроизводство
Заводы выпустили 675 транспортных средств. Фото: telegraf.com.ua

В апреле украинские заводы выпустили 675 транспортных средств.

Эта цифра на 13% меньше, чем в марте этого года. Об этом сообщает "Укравтопром".

Статистика легкового сегмента автопрома формирует крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda. За предыдущий месяц собрали 615 авто. Это на 10% меньше, чем в марте.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13%. За месяц с конвейера сошло 54 машины. Три автобуса произвел ЗАЗ. По одному - корпорация "Богдан" и "Эталон". Завод "Часовоярский автобусы" изготовил 14 транспортных средств. "Черкасский автобус" - 35.

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В апреле с конвейера сошло 6 коммерческих авто. Один выпустил ЗАЗ. Пять - завод "Черкасский автобус".

За апрель в Украине зарегистрировали более 6500 новых автомобилей. Общая сумма новых зарегистрированных авто составляет $ 200 млн. По сравнению статистике за апрель 2017 года, расходы украинский на покупки авто стали больше на 10 процентов, а средняя цена приблизилась к 30 000 долларов США.

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