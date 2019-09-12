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четверг, 12 сентября 2019 12:46

В Украине не стоит спешить - эксперт рассказал, кто в выигрыше от нерастаможивания евроблях

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В Украине не стоит спешить - эксперт рассказал, кто в выигрыше от нерастаможивания евроблях
Штрафы для "евробляхерив" отсрочили на три месяца Фото: 0312

Срок, когда евробляхеры могут растаможить автомобиль без применения штрафов, увеличили на 90 дней.

Соответствующий законопроект Владимира Зеленского поддержали 284 народных депутата. Теперь растаможить автомобили их владельцы смогут только при 100% ставкам акцизного сбора.

"Больше всего в этой ситуации выиграли владельцы евроблях, которые так и не растаможили свои машины, - говорит журналист Тарас Брязгунов. - За эти 90 дней нардепы обещают сделать новый закон для автомобилей с иностранной регистрацией, изменить систему растаможки и отсрочить введение норм Евро-6 до 2020-го. И если они не примут такой закон, то ситуация будет просто абсурдной".

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Во время презентации законопроекта представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что это последняя отсрочка и больше депутаты не продлят сроков периода освобождения владельцев евроблях от штрафов.

"Непонятно, что делать владельцам машин на еврономерах, которым уже выписали штраф от 8,5 до 18 тысяч гривен. С 22 августа Государственная фискальная служба оштрафовала более 240 таких автомобилистов, - добавляет Брязгунов. - В законопроекте ничего не указано о таких лицах. Владельцы штрафов могут обращаться в суд и оспаривать их. Я уверен, что некоторым это удастся".

С 22 августа вступила в силу норма о штрафных санкциях для владельцев евроблях.

Автор: Соломия Цура
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