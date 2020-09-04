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пятница, 04 сентября 2020 13:51

В Украине хотят запретить скручивать пробег на автомобилях

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В Украине хотят запретить скручивать пробег на автомобилях
Новый законопроект предотвратит мошенничество с одометрами. Фото: auto.24

На этой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4039, который предотвратит мошенничество с показателями одометров транспортных средств и защитит добросовестных покупателей.

Текст законопроекта еще не опубликован, но известно, что за скручивание пробега нардепы предлагают ввести административную ответственность. Авторы постановления ссылаются на опыт некоторых европейских стран.

Роберт Горват на своей странице в Facebook рассказал, что, например, в Польше за манипуляции с одометром, кроме штрафа, нарушитель закона может не только потерять авто, но и сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

В Украине же мошенники зарабатывают миллионы на схемах при импорте б/у автомобилей и перепродаже их в Украину. Перед завозом автомобилей пробег накручивают, чтобы снизить декларируемую таможенную стоимость. А уже в Украине - скручивают, чтобы люди думали, что машина еще имеет ресурс.

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В августе украинцы чаще всего покупали автомобили марки Renault. Лидерами продаж также стали Toyota, Volkswagen, Hyundai и Suzuki, сообщает Укравтопром.

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