В столице установят новых 400 светофоров

В Киеве планируют установить 400 новых светофоров. Указ уже подписал мэр Виталий Кличко. Об этом сообщает директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний, сообщает "УНИАН".

"Что такое светофорное регулирование? Это объект капитального строительства. Он не может появиться за день или за неделю. Это целая процедура: проектные работы через ProZorro, экспертиза, потом поиск подрядчиков через ProZorro. Все это занимает около года. Сегодня мы ставим вопрос о том, что эти объекты должны быть стратегическими, чтобы установить их быстрее", - говорит Виктор Черний.

Если на определенном участке дороги необходимо установить светофор в связи с большим количеством дорожно-транспортных работ, это можно сделать за месяц-полтора.

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500 тыс. штрафов заплатили украинские водители за 100 дней работы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этому бюджет страны пополнили почти на 100 млн грн. Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве внутренних дел.