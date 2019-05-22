В сеть "слили" фото Skoda Superb за день до премьеры

В интернет попали фото обновленной Skoda Superb для китайского рынка. Фото: 24tv.ua

В сеть попали фото обновленной Skoda Superb для китайского рынка.

Судя по фотографий, европейская версия не очень будет отличаться от показанной на фото.

Новая Skoda Superb отличается от предшественницы новой решеткой радиатора и обновленной оптикой. Впервые для модели можно будет заказать матричные светодиодные фары. Между тем, появится внедорожная версия Scout.

Снимков салона Skoda Superb 2020 нет, но бытует мнение, что автомобиль получит виртуальную панель приборов. Возможно, разработчики усовершенствовали систему безопасности.

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Новые Skoda Superb могут быть оснащены бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2-литровыми турбодизелями. Может появиться новая силовая установка, которая расширит Superb и к плагин-гибриду. На электротяге гибридная Шкода сможет проезжать до 70 км.

Superb 2020 увеличили на 8 мм длины и добавили 1 мм ширины. Колесную базу оставили без изменений. Рестайловая модель получила острые фары. Даже в базовой комплектации они будут светодиодными. Решетка радиатора имеет утолщенный обод. Машину оснастили новыми бамперами и изменили задние фонари, которые теперь соединены горизонтальной хромированной полосой. Логотип Skoda на крышке багажника отсутствует - вместо него теперь красуется надпись с названием марки, сообщили на autocentre.ua.

Официальная презентация новинки состоится 23 мая в Братиславе.

23 мая на спецмероприятии в Братиславе дебютирует первый электромобиль Skoda Citigo.