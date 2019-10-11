В Porsche раскрыли подробности выхода электрокроссовера Macan

Компания Porsche готовится выпустить второй электрокар в кузове кроссовера Macan.
Автомобиль должен появится в 2021-м и будет иметь совсем другой стиль кузова, чем у нынешнего Macan, пишет Autocar.
Электрокар построят на улучшенной платформе уже выпущенного в серию и на новой архитектуре Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE).
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Авто получит мощность около 700 л.с. в версии Turbo S.
Сообщается, что топливная версия кроссовера не исчезнет сразу после выхода электрокара. Нынешний Macan будет предлагаться вместе с ним, потому что "некоторые клиенты не готовы к электромобилям".
16 октября представят первый электромобиль Volvo XC40. Компания сотрудничает с Google для имплементации в электромобиле новых систем на основе операционной системы Android Automotive OS.
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