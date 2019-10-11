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пятница, 11 октября 2019 14:22

В Porsche раскрыли подробности выхода электрокроссовера Macan

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Автор: autocar.co.uk
  Электрокар построят на улучшенной платформе уже выпущенного в серию
Электрокар построят на улучшенной платформе уже выпущенного в серию

Компания Porsche готовится выпустить второй электрокар в кузове кроссовера Macan.

Автомобиль должен появится в 2021-м и будет иметь совсем другой стиль кузова, чем у нынешнего Macan, пишет Autocar.

Электрокар построят на улучшенной платформе уже выпущенного в серию и на новой архитектуре Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE).

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Авто получит мощность около 700 л.с. в версии Turbo S.

Сообщается, что топливная версия кроссовера не исчезнет сразу после выхода электрокара. Нынешний Macan будет предлагаться вместе с ним, потому что "некоторые клиенты не готовы к электромобилям".

Автор: autocar.co.uk
  Автомобиль будет иметь совсем другой стиль кузова, чем у нынешнего Macan
Автомобиль будет иметь совсем другой стиль кузова, чем у нынешнего Macan

16 октября представят первый электромобиль Volvo XC40. Компания сотрудничает с Google для имплементации в электромобиле новых систем на основе операционной системы Android Automotive OS.

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