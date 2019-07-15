В патрульных угнали автомобиль прямо перед носом

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 378
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 540
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2718
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1188
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 720
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 351
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1854
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1611
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5482
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
4
3
4
4
1340 &quot;лошадок&quot; и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Убрали &quot;светофор-сердце&quot;
Убрали "светофор-сердце"
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Видео
Все видео
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 378
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1512
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 720
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2529
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 540
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 10:55

В патрульных угнали автомобиль прямо перед носом

  Комментировать
В патрульных угнали автомобиль прямо перед носом
Похитили служебный автомобиль в патрульных полицейских Фото: Радио Свобода

14 июля, в Белой Церкви в патрульных полицейских, которые приехали на вызов, похитили служебный автомобиль.

Инцидент произошел на Александрийском бульваре около семи утра.

"На линию правоохранителей поступило заявление о краже. Когда патрульные прибыли на место, они начали проверку прилегающей территории и никого не обнаружили", - сообщает в Facebook пресс-служба полиции.

После того, как полицейские вернулись в служебный автомобиль, к ним подошел неизвестный и начал препятствовать им. Правоохранители решили задержать хулигана, который держал водительскую дверь, не позволял машине двигаться, снимал все на камеру мобильного телефона и не реагировал на замечания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах

"Пока внимание полиции сосредоточилась на нарушителю, другой человек, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении на служебном авто. За 10 минут машину нашли без повреждений, исчезновение вещей и документов с салона не обнаружили", - сообщили правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа. Следователи внесли сведения в реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас удалось установить личность преступника. Его задержали и отправили в отделение полиции. Детали происшествия устанавливаются.

Статья 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) - наказывается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Убрали "светофор-сердце"
Убрали "светофор-сердце" Просмотров: 720
Сейчас вы читаете новость «В патрульных угнали автомобиль прямо перед носом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 32524
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 29395
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 17789
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 12222
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 12007
Авто
Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны
Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны Просмотров: 531
Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив
Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив Просмотров: 1593
BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, "прокачанными" коробками передач
BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, "прокачанными" коробками передач Просмотров: 666
В Румынии открыли "электрический" каршеринг
В Румынии открыли "электрический" каршеринг Просмотров: 171
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
18
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
12
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
Голосов: 12494
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua