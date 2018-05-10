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четверг, 10 мая 2018 12:13

В NASA работают над воздушными автомагистралями

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Города будущего с летающими автомобилями больше не являются сферой научной фантастики.

NASA разделяет такое видение будущего и его исследовательская группа Urban Air Mobility работает над воплощением этой цели, сообщили в пресс-центре космического агентства.

"Развитие технологий и новых бизнес-моделей позволяет изучить этот новый способ передвижения людей и грузов в наших городах", - рассказал заместитель директора Управления по исследованиям технологий аэронавтики Джейвон Шин.

По его словам, многие технологии, используемые сегодня в авиации, в той или иной степени, основаны на исследованиях NASA, и космическое агентство предполагает, что будет играть похожую роль в проекте Urban Air Mobility.

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"Наша цель заключается в том, чтобы помочь развить и максимально наладить целую экосистему Urban Air Mobility. Мы ищем лучшие способы воплотить этот замысел, и многое учимся на пути к этому", - сообщил инженер NASA Дэвис Хакенберг.

Он добавил, что агентство сотрудничает с Федеральной авиационной администрацией, чтобы создать протокол, который бы безопасно руководил низколетящими транспортными средствами, не вмешиваясь либо не препятствуя работе систем контроля за воздушным движением.

Последние 20 лет отличились многочисленными разработками сверхскоростного общественного и личного транспорта. Желание свести затраты времени на дорогу до минимума привело к появлению более десятка уникальных проектов сверхскоростных средств передвижения. Некоторые образцы уже используют в Германии и Японии. Их крейсерская скорость достигает 600-700 км/ч.

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