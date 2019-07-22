В мире стали меньше покупать автомобилей

Продажи авто за І полугодие в мире упали на 7%. Фото: Drive2

В первом полугодии 2019 года мировые продажи автомобилей упали на 7%.

Из важнейших мировых рынков менее всего покупали транспортные средства в Китае. 2018 года жители страны приобрели на 13,7% машин больше, чем в первые 6 месяцев этого года.

Наибольший обвал случился на рынке Турции - минус 45%. Украинцы за первые 6 месяцев 2019-го купили 39,5 тыс. Это на 13 авто больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В ЕС падение за 6 месяцев составил 3,1%. Кроме этого, снизилось заказ объема автокомпонентов. Как результат, автопроизводители снизят объемы выпуска продукции.

Сокращение автопроизводства на 4,5% в ближайшем будущем спрогнозировал заместитель генерального директора Bosch Штефан Азенкершбаумер. В концерне BASF считают, что падение на авторынке стало основной причиной убытков.

Падают показатели ведущих автопроизводителей. Так, в PSA Group продажи упали на 12,8%. Daimler заявил о 1,6 млрд. евро ущерба.

Groupe PSA - французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе. Daimler - немецкий автомобилестроительный концерн и один из ведущих мировых автопроизводителей.