 
Ексклюзивы
1/5
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 207
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 3627
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 531
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1044
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
12
21
10
20
7
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Объявили украинские цены на новый Nissan Juke - шесть главных фактов о модели
Объявили украинские цены на новый Nissan Juke - шесть главных фактов о модели
По $13 тыс. и с &quot;полным фаршем&quot; - презентовали новые авто британского бренда MG
По $13 тыс. и с "полным фаршем" - презентовали новые авто британского бренда MG
Со светодиодными фарами и круиз-контролем &quot;в базе&quot; - презентовали новый Renault Captur
Со светодиодными фарами и круиз-контролем "в базе" - презентовали новый Renault Captur
Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар
Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар
Видео
Все видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1521
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1125
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1404
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 13:38

В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
12

  Комментировать

24-25 июля на автодроме "Чайка" в Киеве состоялись второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack.

Организовала соревнования команда RTR, которая профессионально занимается организацией соревнований и автомобильных мероприятий. С 2012-го команда создала украинский чемпионат. Соревнования вышли на уровень Национальной Серии и Чемпионата Украины.

Time Attack - тип автомобильных соревнований, где пилоты соревнуются не в открытой борьбе, одновременно проезжая по трассе, пытаясь занять лидирующую позицию, как это было бы в классических кольцевых гонках, а едут на лучшее время круга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль

"Мне интересно создавать что-то новое, задавать правильный вектор для молодежи, чтобы было чем заниматься. Автомобили это круто, а автоспорт - он для настоящих мужчин", - говорит организатор гонок Александр Кучеренко.

Второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack
Фото: Дмитрий Анохин
Второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack
Второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack
Второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack
Второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack

Дисциплина появилась в начале 1990-х в Японии, в префектуре Ибараки, на небольшом треке Тсукуба. Впоследствии, этот трек стал своего рода "Меккой" Тайм АТТАК. Первые соревнования организовывал японский журнал по тюнингу Rev Speed ​​между любителями, а также тюнинг-ателье в далеком 1994 году. В 1990-х соревнования набирало обороты. Среди ведущих японских производителей тюнинга этот вид автогонок называют "сегодня выиграл - завтра продал".

"У меня нет фаворита. По моему мнению главным является участие каждого участника, потому что на сегодняшний день это важно. Чем больше людей будут заниматься различными видами спорта, тем для Украины будет лучше", - говорит посетитель гоночного уикенда Владимир Титов.

Составляют таблицу победителей и подсчитывают результаты, которые будут известны через несколько дней.

Заключительный, четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack состоится 19 сентября.

Автопилот Tesla ошибочно принимает Луну за желтый сигнал светофора, сбрасывая скорость.

Автор: Дмитрий Анохин
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

На берегу реки нашли залежи золота

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8829
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 7434
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5184
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4194
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 3888
Авто
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
 Просмотров: 342
Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал
Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал Просмотров: 126
Ограничили въезд грузовиков в Киевскую область
Ограничили въезд грузовиков в Киевскую область Просмотров: 162
Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях
Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях Просмотров: 675
Объявили украинские цены на новый Nissan Juke - шесть главных фактов о модели
Объявили украинские цены на новый Nissan Juke - шесть главных фактов о модели
21
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
9
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Погано тебе розумію
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на $1млн
Голосов: 16092
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть