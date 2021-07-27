В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки

24-25 июля на автодроме "Чайка" в Киеве состоялись второй и третий этапы национальной серии Украине RTR Time Attack.

Организовала соревнования команда RTR, которая профессионально занимается организацией соревнований и автомобильных мероприятий. С 2012-го команда создала украинский чемпионат. Соревнования вышли на уровень Национальной Серии и Чемпионата Украины.

Time Attack - тип автомобильных соревнований, где пилоты соревнуются не в открытой борьбе, одновременно проезжая по трассе, пытаясь занять лидирующую позицию, как это было бы в классических кольцевых гонках, а едут на лучшее время круга.

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"Мне интересно создавать что-то новое, задавать правильный вектор для молодежи, чтобы было чем заниматься. Автомобили это круто, а автоспорт - он для настоящих мужчин", - говорит организатор гонок Александр Кучеренко.

Фото: Дмитрий Анохин

Дисциплина появилась в начале 1990-х в Японии, в префектуре Ибараки, на небольшом треке Тсукуба. Впоследствии, этот трек стал своего рода "Меккой" Тайм АТТАК. Первые соревнования организовывал японский журнал по тюнингу Rev Speed ​​между любителями, а также тюнинг-ателье в далеком 1994 году. В 1990-х соревнования набирало обороты. Среди ведущих японских производителей тюнинга этот вид автогонок называют "сегодня выиграл - завтра продал".

"У меня нет фаворита. По моему мнению главным является участие каждого участника, потому что на сегодняшний день это важно. Чем больше людей будут заниматься различными видами спорта, тем для Украины будет лучше", - говорит посетитель гоночного уикенда Владимир Титов.

Составляют таблицу победителей и подсчитывают результаты, которые будут известны через несколько дней.

Заключительный, четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack состоится 19 сентября.

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