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понедельник, 11 ноября 2019 15:13

В Китае изготовили первые электромобили Tesla

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В Китае изготовили первые электромобили Tesla
На заводе Tesla в Китае изготовили первые Model 3 Фото: Tesla Inc

Компания Илона Маска сделали первые седаны модели Model 3.

Электрокары Tesla создали в синем цвете, сообщает Bloomberg.

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Сейчас в компании ждут разрешение продавать машины в Китае. На прошлой неделе местным журналистам позволили осуществить тест драйв на Model 3.

Завод Tesla в Китае является первым, который полностью контролируют иностранцы. Стоимость автомобилей Model 3 с китайского завода начинается от $50 тыс.

21 ноября компания Tesla представит электрической грузовик в Лос-Анджелесе.

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