В Китае изготовили первые электромобили Tesla

Компания Илона Маска сделали первые седаны модели Model 3.
Электрокары Tesla создали в синем цвете, сообщает Bloomberg.
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Сейчас в компании ждут разрешение продавать машины в Китае. На прошлой неделе местным журналистам позволили осуществить тест драйв на Model 3.
Завод Tesla в Китае является первым, который полностью контролируют иностранцы. Стоимость автомобилей Model 3 с китайского завода начинается от $50 тыс.
21 ноября компания Tesla представит электрической грузовик в Лос-Анджелесе.
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