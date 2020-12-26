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суббота, 26 декабря 2020 19:20

В Киеве сфотографировали суперкар, который рекламировал Ди Каприо
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Возле Бессарабского рынка видели суперкар
Фото: topcars_u.a
Возле Бессарабского рынка видели суперкар
Возле Бессарабского рынка видели суперкар

В районе Бессарабского рынка в Киеве сфотографировали гибридный суперкар Fisker Karma Q-Drive '2011-12.

Таких авто существует всего 2450. Фото выложили на странице topcars_u.a в Instagram.

Авто имеет 2.0 л I4 Turbo + два электромотора. Выходная мощность - 409 л.с. Разгоняется до 201 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 5,9 сек.

Fisker Karma впервые представили на автосалоне в Детройте в 2008 году. Выпускать серийно ее начали только в 2011-м.

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Лицом бренда стал актер Леонардо Ди Каприо. Top Gear тогда назвали седан роскошным автомобилем года.

Британский автопроизводитель McLaren Automotive разрабатывает новый гибридный суперкар. Об этом недавно сообщило издание Autocar. Новинка еще не получила названия.

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Дата
26
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