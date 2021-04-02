За месяц в Голосеевском районе Киева зафиксировали 10 случаев кражи колес. Правоохранители до сих пор не нашли правонарушителей.

Кражи совершили по одному адресу. Метод снятия колес идентичен, поэтому можно предположить, что действует одна группа лиц, информирует KYIV operative.

Автор: KYIV operative В Киеве массово воруют колеса с автомобилей

"За месяц на Глушкова, 9 без колес оставили 10 автомобилей. Правоохранители пока не нашли злоумышленников и только "пожимают плечами", - пишут на странице сообщества.

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