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пятница, 02 апреля 2021 16:37

В Киеве массово воруют колеса с автомобилей

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За месяц в Голосеевском районе Киева зафиксировали 10 случаев кражи колес. Правоохранители до сих пор не нашли правонарушителей.

Кражи совершили по одному адресу. Метод снятия колес идентичен, поэтому можно предположить, что действует одна группа лиц, информирует KYIV operative.

Автор: KYIV operative
  В Киеве массово воруют колеса с автомобилей
В Киеве массово воруют колеса с автомобилей

"За месяц на Глушкова, 9 без колес оставили 10 автомобилей. Правоохранители пока не нашли злоумышленников и только "пожимают плечами", - пишут на странице сообщества.

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Вчера в Киевской области выдали первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения. Соответствующие бланки утвердил Кабмин в сентябре 2020 года.

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