Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе

В Англии мотогонщик Гай Мартин разогнал трактор на скорость до 217,5 км/ч, тем самым установил новый рекорд.

Достижения зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса. Соответствующее видео разместили на странице TheIndependent в Twitter.

Для фиксации рекорда приняли среднюю скорость двух последовательных пробегов в противоположных направлениях. Это делается для учета переменных условий, как ветер или уклон.

Для нового рекорда использовали трактор JBL Fastrac 8000, который оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем, модифицированным для обеспечения мощности около 1000 л. с. и 2500 Нм крутящего момента.

Оригинальное коробку передач CVT в тракторе заменили шестиступкою. Кроме этого, в средство установили меньшую, более легкую и более аэродинамическую кабину.

This is the fastest tractor in the world... for some reason 🚜 pic.twitter.com/gXKPXyzmeM