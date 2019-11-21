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пятница, 22 ноября 2019 07:25

Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе

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Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Мировой рекорд скорости на тракторе установил британский мотогонщик Фото: Advance Auto Parts

В Англии мотогонщик Гай Мартин разогнал трактор на скорость до 217,5 км/ч, тем самым установил новый рекорд.

Достижения зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса. Соответствующее видео разместили на странице TheIndependent в Twitter.

Для фиксации рекорда приняли среднюю скорость двух последовательных пробегов в противоположных направлениях. Это делается для учета переменных условий, как ветер или уклон.

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Для нового рекорда использовали трактор JBL Fastrac 8000, который оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем, модифицированным для обеспечения мощности около 1000 л. с. и 2500 Нм крутящего момента.

Оригинальное коробку передач CVT в тракторе заменили шестиступкою. Кроме этого, в средство установили меньшую, более легкую и более аэродинамическую кабину.

Предыдущий мировой рекорд скорости на тракторе также принадлежал Гаю Мартину. Мотогонщику удалось разогнать трактор в 166,7 км/ч.

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