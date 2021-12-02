УкрАВТО подписали договор с Geely о продаже авто

УкрАВТО подписали договор с Geely по продаже авто

Geely возвращается в Украину. Крупнейший отечественный автооператор сообщил о подписании соглашения с GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION. УкрАВТО будет заниматься продажей и обслуживанием авто.

Согласно подписанному соглашению, УкрАВТО совместно с новым партнером построит качественную дилерскую сеть, используя преимущества собственной дилерской сети, объединяющей более 50 современных автосервисных центров. Также партнерство предполагает формирование пакета услуг гарантийного и постгарантийного обслуживания, оборудование складов запасных частей для автомобилей Geely и обучение профильного персонала под бренд во всех регионах страны.

Автомобили всемирно-известного бренда будут представлены в автосалонах УкрАВТО уже в 2022 году. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Автомобили всемирно-известного бренда будут представлены в автосалонах УкрАВТО уже в 2022 году

В Geely Automobile International Corporation объясняют, что выбор партнера обусловлен репутацией и экспертизой УкрАВТО – владельца крупнейшей дилерской сети в Украине. "Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы, безусловно, предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты и услуги и создадим впечатления от превосходящих ожиданий путешествий", – отметил генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун, — Наибольший потенциал роста украинского рынка новых автомобилей руководство Geely видит в сегменте SUV (sport utility vehicle или спортивно-утилитарные автомобили)".

Заместитель председателя управления УкрАВТО Вахтанг Васадзе заявил, что постоянное развитие и расширение портфеля продуктов является одним из главных векторов развития корпорации: "Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, заинтересованным в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходя".

Справка: Geely Auto – дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет контрольными пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и Daimler AG (9,7% акций). В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия Smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding, управляющий более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. УкрАВТО – крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие с полным циклом производства. Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.