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среда, 12 мая 2021 16:34

Украинский рынок электромобилей вырос на 6%
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CHEVROLET Bolt
Фото: Ukrautoprom
AUDI E-Tron
NISSAN Leaf
TESLA Model S
TESLA Model 3

В апреле 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 699 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Этот показатель на 6% больше, чем в марте.

Из-за жестких общенациональных карантинных ограничений в апреле зарегистрировали лишь 38 электромобилей. Доля новых машин в регистрациях BEV прошлом месяце составила всего 9%, сообщает Ukrautoprom.

Основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто - 666 шт., среди которых новых - 62 шт., подержанных - 604 шт.

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Самым популярным электрокаром раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 198 авто этой модели. Второй результат продемонстрировало авто Tesla Model 3, в ее зачете 77 регистраций. В тройку бестселлеров апреля попал Chevrolet Bolt. Этот электрокар выбрали 67 автомобилистов. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S - 38 регистраций. В ТОП-5 апрельского рынка электромобилей также попал Audi E-Tron - 37 шт.

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90%.

В Украине автомобиль Škoda Fabia появится в конце 2021 года. Он будет иметь комплектации Active, Ambition и Style только с трехцилиндровым двигателями 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 л. с.) и 59 кВт (80 л. с.).

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