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среда, 05 августа 2020 14:05

Украинцы сделали необычный тюнинг "Волынянки"
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Тюнингованный ЛуАЗ-969М
Фото: firstgear.ua
Тюнингованный ЛуАЗ-969М
Тюнингованный ЛуАЗ-969М

В Украине заметили переработан внедорожник ЛуАЗ-969М.

Автомобиль получил крышу от Mercedes Sprinter, стальные бамперы и лебедку, сообщает firstgear.ua.

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Кроме этого, транспортное средство укоротили на 100 мм и вывели вверх выхлоп. Также ему добавили пару дверей, а радиатор пришлось переносить и для него в капоте выполнили воздухозаборник.

Внедорожник получил 14-дюймовые колеса, багажник на крыше и дополнительную оптику от Volkswagen Golf. В салоне установили кресла от Ланоса.

Обязательный технический контроль вскоре может заработать не только для коммерческого транспорта или грузовых авто, но и для всех видов транспортных средств.

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Дата
05
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