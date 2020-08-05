Украинцы сделали необычный тюнинг "Волынянки"

В Украине заметили переработан внедорожник ЛуАЗ-969М.
Автомобиль получил крышу от Mercedes Sprinter, стальные бамперы и лебедку, сообщает firstgear.ua.
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Кроме этого, транспортное средство укоротили на 100 мм и вывели вверх выхлоп. Также ему добавили пару дверей, а радиатор пришлось переносить и для него в капоте выполнили воздухозаборник.
Внедорожник получил 14-дюймовые колеса, багажник на крыше и дополнительную оптику от Volkswagen Golf. В салоне установили кресла от Ланоса.
Обязательный технический контроль вскоре может заработать не только для коммерческого транспорта или грузовых авто, но и для всех видов транспортных средств.
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