Украина стала третьей - обнародовали рейтинг Всемирного банка

Украина стала третьей среди стран постсоветского пространства по логистической эффективности. Фото: РБК-Украина

Украина стала третьей среди стран постсоветского пространства по логистической эффективности.

Первое место заняла Эстония, а второе - Литва. Рейтинг составил Всемирный банк.

В общем списке Украина заняла 66 место из 160 стран. По сравнению с прошлым показателем Logistics Performance Index Украина поднялась на 14 позиций.

Рейтинг включает пять направлений, по которым проводилось исследование. В разделе таможенные процедуры Украина набрала 2,49 балла, по инфраструктуре - 2,22, по международной транспортировке грузов - 2,83 балла, по логистической компетентности - 2,84, по отслеживанию грузов - 3,11 балла, по своевременности доставки - 3,42. Чем выше балл, тем сильнее позиции у страны в данной категории.

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Первое место в рейтинге заняла Германия с индексом 4,2. За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония.

Украина поднялась в рейтинге стран с инновационной экономикой. В прошлом году мы были на 50 строчке, а уже в этом году заняли 43. Так, Украина впервые опередила Россию, расположившуюся на 46. Лидерство среди самых инновационных стран удерживает Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша - на 39 позиции, Молдова - 48, Беларусь - на 86 месте.