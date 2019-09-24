Угон автомобилей: правоохранители сообщили статистику

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5832
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8793
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2223
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 513
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3114
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3555
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
21
5
8
4
5
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Mercedes возродил легендарный Roadster 1902 года в электричестве
Mercedes возродил легендарный Roadster 1902 года в электричестве
Mazda представит первый электромобиль
Mazda представит первый электромобиль
Лазерный контроль высоты и кальян - обнародовали необычный &quot;ультра-внедорожник&quot;
Лазерный контроль высоты и кальян - обнародовали необычный "ультра-внедорожник"
Видео
Все видео
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
1000 раритетов среди сотни самолетов: в Украине пройдет Old Car Land
1000 раритетов среди сотни самолетов: в Украине пройдет Old Car Land
Nissan поиздевался над Франкфуртским автосалоном
Nissan поиздевался над Франкфуртским автосалоном
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 225
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5544
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5364
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 837
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 22:14

Угон автомобилей: правоохранители сообщили статистику

  Комментировать
Угон автомобилей: правоохранители сообщили статистику
В прошлом году в Украине похитили 6,5 тысячи автомобилей. Фото: 130.com

В Украине в течении 2018 были похищены 6,5 тысячи автомобилей.

По сравнению с 2016 году количество краж сократилось вдвое. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В 2016 году было зафиксировано 12105 угонов. Поверьте, львиную долю этих автомобилей не вернули пострадавшим", - отметил он.

В то же время в течении восьми месяцев этого года в Украине произошло 3608 угонов автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев занял 13-е место в мировом рейтинге пробок

За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23 тыс. новых автомобилей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Угон автомобилей: правоохранители сообщили статистику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 72969
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 21042
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 19224
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 17851
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину 6 Просмотров: 14455
Авто
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 3276
Киев занял 13-е место в мировом рейтинге пробок
Киев занял 13-е место в мировом рейтинге пробок Просмотров: 1107
В Украине установили новый автомобильный рекорд
В Украине установили новый автомобильный рекорд Просмотров: 2133
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав Просмотров: 315
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров Просмотров: 657
Больше всего комментируют
6
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
4
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
1
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
Голосов: 13339
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua