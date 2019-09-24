Угон автомобилей: правоохранители сообщили статистику

В прошлом году в Украине похитили 6,5 тысячи автомобилей. Фото: 130.com

В Украине в течении 2018 были похищены 6,5 тысячи автомобилей.

По сравнению с 2016 году количество краж сократилось вдвое. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В 2016 году было зафиксировано 12105 угонов. Поверьте, львиную долю этих автомобилей не вернули пострадавшим", - отметил он.

В то же время в течении восьми месяцев этого года в Украине произошло 3608 угонов автомобилей.

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За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23 тыс. новых автомобилей.