Uber запустил бесплатный сервис для отслеживания пробок

Фото: Uber

Инструмент Uber Movement сообщает о скорости движения на выбранном участке.

Сейчас сервис работает только в Киеве, передает пресс служба Uber.

Uber Movement показывает необходимое время, чтобы добраться из одной точки города в другую и какой скоростной режим разрешен.

"Тот факт, что Киев стал первым городом в регионе, для которого были открыты такие данные, означает признание международными инвесторами Украины как государства, становится хабом для реализации инновационных цифровых решений", - прокомментировал новшество вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для формирования информации о дорожной ситуации сайт Uber Movement использует только агрегированные анонимные данные. Их можно использовать для доступа к личной информации.

В конце сентября Uber Shuttle запустил автобусный маршрут, курсирующий из Южной Борщаговки до Бессарабки.