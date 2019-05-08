TruCam помог зафиксировать более 150 тысяч нарушений

С начала использования радаров TruCam полицейские уже зафиксировали более 150 000 нарушений скоростного режима. Об этом сообщает Укринформ.
"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 000 правонарушений уже зафиксировано, именно о превышении скорости", - сказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Сейчас на дорогах Украины используется 75 таких приборов.
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"За январь - апрель 2019 году в Украине произошло 47 тыс. 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом, почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы ", - рассказал Билошицкий.
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