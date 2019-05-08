TruCam помог зафиксировать более 150 тыс. нарушений

Автор: autonews.ua С начала использования радаров TruCam полицейские уже зафиксировали более 150 000 нарушений скоростного режима

С начала использования радаров TruCam полицейские зафиксировали более 150 тыс. нарушений скоростного режима. Об этом сообщает Укринформ.

"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 тысяч правонарушений уже зафиксировано именно относительно превышения скорости", - сказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас на дорогах Украины используется 75 таких приборов.

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"За январь - апрель 2019-го в Украине произошло 47 тысяч 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы", - рассказал Билошицкий.

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