Третье поколение ProCeed и не только - что презентовала Kia

Kia представила третье поколение ProCeed и Ceed GT.

Также компания показала европейскую версию электрического кроссовера Niro, передает "Авто 24".

ProCeed 2019 построен на платформе K2 с собственными настройками подвески и более жесткими пружинами. Шутинг-брейк оказался на пять миллиметров длиннее и на 43 мм ниже универсала Sportswagon. Клиренс ProCeed просел на 5 мм до 135, а емкость багажнике на 30 литров меньше, чем у универсала - 594 литра.

Новое поколение ProCeed. Фото: Авто 24

Выбор двигателей для нового Kia ProCeed включает пару бензиновых турбо: 1.0 (120 л.с.) и 1.4 T-GDi (140 л.с.), а также турбо-дизель 1.6 (136 л.с.).

В оснащение новинки входит информационно-развлекательная система с семи или восьмидюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистема премиум класса JBL. Функция бесключевого доступа, автоматического открытия двери багажника, система выбора режима движения, обогрев лобового стекла, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев переднего и заднего ряда сидений.

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Второй Ceed - это универсал класса GT. Автомобиль получил мощный 1,6-литровый двигатель T-GDi на 204 л.с. Впервые модель будет предлагаться с 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в качестве опции, а 6-ступенчатая "механика" будет базовым оснащением. Машины с 7-АКП комплектуются подрулевыми лепестками и системой выбора режимов движения с двумя готовыми наборами настроек.

Новое поколение ProCeed. Фото: Авто 24

Кроссовер Niro начнут продавать к концу текущего года. Электрокар построен на базе гибридного Niro, который был представлен в 2016 году.

Европейский e-Niro имеет увеличенный до 485 км запас хода. Электромотор кроссовера развивает мощность в 205 л.с. и 395 номов крутящего момента. До первой сотни электрокар ускоряется за 7,8 с.

Kia e-Niro. Фото: Авто 24

Корейский автобренд KIA представил новую версию Cerato. В следующем месяце ее планируют вывести на рынок. В зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США - Forte, в Украине - Cerato.