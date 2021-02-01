Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей фото: Auto.Today

По объемам продаж автомобилей японская компания Toyota стала мировым лидером в 2020 году. Впервые за пять лет компания опередила своего главного конкурента - немецкую компанию Volkswagen Group.

В прошлом году японской марке удалось продать 9530000 автомобилей, что на 230 000 больше, чем немецкому концерну. Годовые продажи обеих компаний по сравнению с 2019 годом упали: в Toyota на 11,3%, в Volkswagen на 15,2%, сообщает Bloomberg.

Причиной таких показателей стала напряженная эпидемиологическая ситуация, ограничительные меры, принятые для снижения уровня заболеваемости и замедление экономического роста.

До конца 2020 года Toyota нарастила производство до рекордного уровня. Такой показатель вызвал спрос на автомобили марки в Китае. Японии удалось первой восстановить свои рынки и вернуться к высоким показателям покупательской активности.

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