Tesla запустила производство электрокаров в Китае

Tesla тестирует производственные линии на новом заводе в Китае. Фото: из открытых источников

Автокомпания Tesla уже тестирует производственные линии на новом заводе Gigafactory 3 в Шанхае.

Автопроизводитель уже готовится к запуску производства Model 3.

Данное предприятие - первый завод Tesla в Китае. Между тем, это первое предприятие по построению электромобилей, полностью принадлежащее иностранному бизнесу.

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Tesla спешила, чтобы завершить строительство Gigafactory 3. Торговая война между Китаем и США разгорается, поэтому для Tesla сверхважно иметь производственные мощности в восточной стране.

Благодаря Gigafactory 3, в компании могут избежать высоких импортных тарифов на крупнейшем автомобильном рынке.

Официально строительство начали в январе 2019 года. Завершить все работы планируют уже в ближайшие недели. Об этом сообщили на tsn.ua.

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