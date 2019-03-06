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среда, 06 марта 2019 12:53

Tesla выталкивает работники

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Tesla выталкивает работники
Магазины Tesla останутся без работников. Фото: imagenesmi.com

Сотрудникам магазинов компании Tesla не будут выплачивать бонусы за продажи, которые составляли значительную часть зарплаты.

Маск планирует перевести большинство продаж электрокаров на онлайн-площадки. А сокращение зарплат может заставить работников увольняться самостоятельно и избавит Tesla от необходимости платить компенсации, сообщает Electrek.

В ответ Маск отметил, что магазины мало продают электрокаров Model 3.

"В прошлом году 78% всех заказов Model 3 были сделаны в интернете, а не в магазинах. 82% покупателей купили эту модель, даже не пройдя тест-драйв", - пишет основатель компании в письме.

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В то же время Маск абсолютно ничего не сказал о продажах других электрокаров марки, как Model S и Model X.

На самом деле, Model 3 продавалась не во всех магазинах. В части маркетов была недоступна возможность тест-драйва. Статистика также не учитывает клиентов, которые ознакомились с электрокаром через магазин, а покупку осуществили уже в интернете.

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y меньше чем через две недели. Презентация состоится 14 марта в Лос-Анжелесе. Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X.

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