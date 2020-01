Tesla сможет общаться с людьми

Электромобили от компании Tesla получат функцию, позволяющую обращаться к пешеходам через динамики.

Соответствующую информацию написал миллиардер и глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Tesla вскоре смогут поговорить с людьми, если вы захотите. Это реально", - написал он.

Инженер не объяснил цели этой функции. Также неизвестно, когда пользователи смогут ее испытать.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa