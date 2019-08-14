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среда, 14 августа 2019 13:48

Tesla Semi могут испытывать с електрофурамы Daimler

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Tesla Semi могут испытывать с електрофурамы Daimler
Daimler Freightliner eCascadia поступят первым клиентам Фото: ITC

Компания Daimler Trucks доставила первые електрофуры Freightliner eCascadia своим клиентам в Америке.

Первые фуры построили в научно-исследовательском центре в Портленде. Мощность батарей eCascadia составляет 550 кВт / ч. За полтора часа електрофуры заряжаются до 80%, передает Electrive.

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Диапазон новинок составляет до 400 км, а мощность - около 537 кВт. Общий допустимый вес eCascadia - 15 т.

Во время испытаний електрофуры Daimler могут столкнуться с Tesla Semi. Их будут использовать перевозчики Penske Truck Leasing и NFI в Южной Калифорнии.

Массовое производство електрофур Daimler запланировано на 2021. производители Daimler Freightliner eCascadia планируют изготовить 30 транспортных средств.

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