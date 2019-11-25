Tesla получила 200 тыс. заказов на електропикап за три дня

Бронированный пикап Cybertruck. Фото: ua.korrespondent.net

Ночью, 25 ноября глава компании Tesla Маск сообщил, что через несколько дней после презентации новой модели Cybertruck компания получила около 200 000 заказов на футуристический бронированный пикап. Говорится в сообщении странице в Twitter.

Чтобы приобрести Cybertruck желающие могут зарезервировать для себя один из автомобилей. Серийный выпуск пикапу планируют начать в 2022 году. Для этого необходимо заплатить залог в сумме 100 долларов. В случае отказа от покупки, производители обещают вернуть.

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Люкс-версия имеет три электромотора и способен разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды. Ее стоимость составляет почти 70 000 долларов.

Самые дешевые автомобили концепта будут продавать по почти 40 000 долларов.

Электрический пикап Cybertruck, который Tesla представила 21 ноября, заказали уже почти 150 тысяч раз.