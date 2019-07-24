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четверг, 25 июля 2019 07:30

Tesla планирует построить сверхбыстрые зарядные станций в Украине

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Автор: electrek.co
  Карта Tesla Supercharger 2019
Карта Tesla Supercharger 2019

Tesla обновила карту своих зарядок в мире после открытия первых станций со сверхмощными нагнетателями Supercharger V3 в Лас-Вегасе.

На новой карте отражены не только активные станции, но и те, которые вскоре появятся в мире. Среди прочих, есть обозначения будущих локаций с Supercharger и в Украине.

Ранее эти зарядки уже анонсировали, но теперь ожидают, что они появляться к концу 2019 года.

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Кроме Украины, Tesla установит свои станции в польском Жешуве, румынском Браиле и Бухаресте.

Между тем, Tesla добавила несколько новых станций по всему миру, в том числе в Исландии, Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщили на tsn.ua.

В соцсетях появилось видео с владельцами машин компании Маска в Украине. В ролике сообщили: "Мы любим Tesla. Нам нужны суперчаджеры в Украине".

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