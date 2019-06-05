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четверг, 06 июня 2019 07:25

Теперь на Uber можно покататься под водой

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Теперь на Uber можно покататься под водой
Uber запустил первую подводную лодку Фото: UAinfo

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустили первую подводную лодку.

Передвижное средство назвали scUber. На нем можно покататься на Большом барьерном рифе в Австралии, сообщает Uber.

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Поездки на лодке проходить с 27 мая по 18 июня этого года. Ее стоимость для двух человек составляет $ 3 тыс.

В цену входит: трансфер с помощью Uber, полет на вертолете туда и обратно на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа и часовая поездка на подводной лодке.

Исследование 2018 среди потребителей показали, что изучение Большого барьерного рифа на подводной лодке - их самое желанное путешествие.

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06
июня

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