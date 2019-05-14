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вторник, 14 мая 2019 14:26

Супер вечеринка на Nanoprotec от OUTOX и Super Cars Run
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  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

23 мая под эгидой Outox стартует пробег суперкаров Super Cars Run. Принимает участников компания Nanoprotec, которая более 10-ти лет поддерживает всевозможные спортивные и около спортивные автомобильные мероприятия.

  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

В рамках торжественного старта на СТО Nanoprotec в Киеве состоится супер вечеринка с грандиозной шоу-программой для участников пробега и гостей мероприятия.

  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

Поддержкой этого мероприятия Outox в Украине делает упор на драйв и здоровые эмоции, позиционируя натуральный газированный напиток, как полезную альтернативу лимонадам и идеальную основу для коктейлей.

  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

Для гостей и зрителей подготовлена обширная шоу-программа, правильный кофе и вкусный чай, а также лаунж-зона с кальян баром. В программе вечеринки: презентация коктейлей на основе OUTOX, рев моторов и битбокс шоу, битва диджеев и брейкданс, а вишенкой на торте станет TWERK battle с королевами ягодиц и бедер! Музыку, атмосферу и настроение гарантируют Dj SLEF и Dj ANNY ROCK.

  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

По данным организаторов, 23 мая на столичном автосервисе Нанопротек можно будет увидеть порядка 100 (!) эксклюзивных и редких автомобилей, которые по одиночке не каждый день встретишь на дорогах. Что уж говорить об их лицезрении в таком количестве!

  Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку
Nanoprotec и Super Cars Run устраивают грандиозную вечеринку

Место встречи: Киев, ул. Кольцевая дорога 22, СТО Nanoprotec. Старт в 12:00, финиш в 22:00.

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