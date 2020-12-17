Штрафы UA создали программу, которая контролирует уровень безопасности дорожного движения

Фото: Штрафи UA

Программа для украинских водителей Штрафы UA запустили Национальная программа формирования культуры ответственного вождения в Украине. Собирает статистические данные о количестве нарушений и их виды.

К социальному проекту присоединились областные центры и города готовы контролировать уровень безопасности дорожного движения.

"Согласно нашим данным, примерно 70% водителей нарушают правила дорожного движения хотя бы один раз в месяц. Например, в среднем 35% разговаривают во время вождения с помощью мобильной связи. Только за октябрь было начислено 340 тыс. штрафов на сумму 96 миллионов гривен. Поэтому понимаем, насколько важно формировать культуру осознанного вождения, действуя одновременно комплексно, - говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. - Для этого было принято решение инициировать создание Национальной программы формирования культуры ответственного вождения, к которому мы приглашаем присоединяться представителей активных городов и областных центров. Заинтересованность в программе велика. Одними из первых к ней присоединились администрации Одесской и Херсонской областей, а также город Южный. Продолжается процесс подключения в Киеве ".

На сайте администрации создали виджет для фиксации нарушений правил дорожного движения. Он формирует статистические данные о скорости движения автомобиля в городе, расход топлива, стиль вождения, рассчитывает рейтинг безопасности движения и публикует эти данные в режиме реального времени. Передает информацию в виджет одна из функций программы Штрафы UA - "Безопасное вождение". Обновление доступно пока для пользователей iPhone.

"Мы ставим для себя приоритет - формирование статуса области с высоким уровнем безопасности дорожного движения, - говорит начальник ИТ управления херсонской областной администрации Николай Якименко. - Национальная программа формирования культуры ответственного вождения создает у людей понимание, что каждый участник дорожного движения может внести свой вклад в улучшение ситуации на дорогах и предотвратить печальные последствия. Итак, мы сможем более качественно управлять ситуацией с авариями. А водители смогут осознанно относиться к своему стилю вождения ".

Сейчас разработчики программы реализуют проект в Киеве. Одним из наиболее частых нарушений в городе есть движение полосой для общественного транспорта. Штрафы UA разработали отдельный показатель для столицы. Это позволит более четко понимать тенденции, анализировать причины, и улучшать ситуацию на киевских дорогах.

Аналитический виджет реализован при партнерской поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO и компании RBC Group на базе BI-платформы Qlik Sense.

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Водители, которые используют приложение Штрафы UA и контролируют свой рейтинг безопасного вождения, получают вознаграждение - кэшбэк на автострахование.