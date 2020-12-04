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пятница, 04 декабря 2020 11:59

Стоит от 120 тысяч гривен - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
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SAIC-GM-Wuling Hongguang продал рекордное количество электрокаров MINI EV
Фото: insideevs.com
SAIC-GM-Wuling Hongguang продал рекордное количество электрокаров MINI EV
SAIC-GM-Wuling Hongguang продал рекордное количество электрокаров MINI EV
SAIC-GM-Wuling Hongguang продал рекордное количество электрокаров MINI EV

За прошедший месяц китайский автопроизводитель SAIC-GM-Wuling Hongguang продал рекордное количество электрокаров MINI EV. Их приобрели 30 тыс. единиц, сообщает CnTechPost.

В ноябре более 96% покупателей - это среднестатистические жители страны. Ежедневно китайцы покупали 1100 электромобилей этой марки. Некоторые дни были рекордные - за сутки продали 2 тысячи MINI EV. За прошедший месяц удалось продать 33 094 электромобили. Это является абсолютным рекордом среди китайских производителей электрооборудования. В октябре показатель продаж был меньше - всего 20631 автомобиля.

Электромобиль MINI EV выпускают в трех моделях. Они отличаются емкостью батареи и дальностью пробега. Самый бюджетный комплектация и средняя модель оснащены тяговым аккумулятором емкостью 9,3 кВт-ч, а третья самая дорогая - на 13,9 кВт-час. До 120 км на одном заряде проезжают более дешевая модификация, а средняя и самая дорогая - до 170 км без подзарядки.

MINI EV имеет электродвигатель мощностью 20 кВт с максимальным крутящим моментом 85 Нм. Быструю зарядку аккумулятора не поддерживают. Они могут заряжаться только от бытовой сети 220 В. На полную подзарядку электромобиля нужно от 6,5 до 9 ч.

Стоимость начальной модели составляет $ 4400 долларов, это более 120 тыс. грн, средней - $ 5000, это 141 тыс. грн. А третья модель самая дорогая - $ 5900, около 166 тыс. грн.

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Французский автопроизводитель Renault отказывается от разработки новых дизельных двигателей. Об этом недавно сообщил технический директор компании Жиль Ле Борн в интервью изданию Auto Infos.

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04
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