Стартовали продажи первого электромобиля Mazda

первый электромобиль Mazda фото: biz.liga.net

Кроссовер Mazda MX-30 появился на японском рынке еще осенью прошлого года, однако тогда это был гибрид. Машина работала как на топливе, так и на электричестве.

Со вчерашнего дня продают полностью электрическую модификацию MX-30. В основе модели лежит шасси Mazda CX-30, но спортивный кузов полностью оригинален. Он не имеет центральных стоек, а задние пассажирские двери наполовину короче передних.

Двигатель кроссовера выдает 145 лошадиных сил. Емкость литий-ионной батареи - 35,5 кВт⋅ч. На одном заряде аккумулятора MX-30 может преодолеть 256 км. Батарея питается как переменным, так и постоянным током. Время зарядки составляет 6 ч. от бытовой розетки.

Электрокроссовер доступен в 3 комплектациях: EV, EV Basic и EV Highest. Начальный ценник $43 150.

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