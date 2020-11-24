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вторник, 24 ноября 2020 13:29

Стартовал выпуск Honda "для свиданий"
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Японская компания Honda 24 ноября 1978 года запустила производство 2-дверного 4-местного купе Honda Prelude.

1-е поколение автомобиля оснащали двигателем объемом 1,6 л мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой ​​механикой или 2-ступенчатым автоматом.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Первое поколение Honda Prelude
Первое поколение Honda Prelude

Все модели производили с приводом на передние колеса и только с 4-цилиндровыми рядными двигателями.

Prelude 2-го поколения начали выпускать в 1982 году. Автомобиль отличался низким и широким профилем, имел кожаный салон. Люк на некоторых моделях входил в стандартное оснащение.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Второе поколение Honda Prelude
Второе поколение Honda Prelude

Сначала автомобиль выпускали на базе модели Accord. В 1983 году Prelude стала самостоятельной моделью.

Появилась новая версия, которую оснастили двигателем объемом 1,8 л мощностью 102 л.с. Автомобиль получил положительные отзывы.

В 1987-м состоялась презентация 3-го поколения Honda Prelude. На авто впервые начали устанавливать полный привод - 4WS. Модель получила известность как молодежная машина.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Третье поколение Honda Prelude
Третье поколение Honda Prelude

Автопроизводитель предлагал двигатели объемом 1,8 л мощностью 106 л.с. и 2,0 л мощностью 137 л.с.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Третье поколение Honda Prelude
Третье поколение Honda Prelude

Дебют 4-го Prelude состоялся в 1991 году. Бюджетную версию купе оснащали 2-литровым двигателем мощностью 133 л.с. Самой дорогой была модификация с 2,2-литровым мотором мощностью 200 л.с.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Четвертое поколение Honda Prelude
Четвертое поколение Honda Prelude

Автор: Фото: autocentre.ua
  Четвертое поколение Honda Prelude
Четвертое поколение Honda Prelude

В конце 1996 года появилась Honda Prelude 5-го поколения. Купе увеличили в размерах. Это способствовало более комфортному размещению пассажиров. Однако извне автомобиль имел "рубленые" формы и нетипичные фары. Эти признаки японского минимализма на европейском рынке не оценили.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Пятое поколение Honda Prelude
Пятое поколение Honda Prelude

Prelude 1996-го оснащали как механическими, так и автоматическими коробками передач. Базовый 2-литровый двигатель имел мощность 133 л.с. Модель с 2,2-литровым двигателем выпускали в 2 версиях: 185 и 200 л.с.

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Автомобиль получил антиблокировочную тормозную систему, двойные подушки безопасности и систему защиты от бокового удара. Также производитель предлагал фиксаторы детских кресел.

Автор: Фото: autocentre.ua
  Пятое поколение Honda Prelude
Пятое поколение Honda Prelude

Из-за довольно высокой цены 5-е поколение Prelude не имело большого спроса.

Осенью 2000 года компания Honda прекратила выпуск Prelude из-за высокой стоимости и низкого спроса.

Японская компания Honda планирует стать первым в мире производителем автомобилей, который массово производит автономные автомобили 3-го уровня. Эти авто смогут самостоятельно управлять загруженным движением на автомагистралях. При этом водителям разрешат отвлекаться от дороги.

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Дата
24
ноября

Стартовал выпуск Honda "для свиданий"

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