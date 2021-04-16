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пятница, 16 апреля 2021 10:10

Стало известно как рассчитывать стоимость растаможивания авто по новому закону

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Стало известно как рассчитывать стоимость растаможивания авто по новому закону
Считать стоимость растаможивания авто надо по новому закону. Фото: acc.cv.ua

В Украине "евробляхы", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по другим условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу.

В среднем растаможка будет стоить не более €1000, подсчитал глава профильного комитета Данил Гетманцев.

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Сколько нужно заплатить по новому закону

По новым правилам таможенной пошлины платить не нужно, а НДС - только по акцизу. Вот как его посчитают:

Базовая ставка коэффициент двигателя доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если менее 9 лет, то платить ее совсем не нужно. Далее ставки меняются так:

машине до 9 лет - €0;

машине 10 лет - €25;

машине 11 лет - €50;

машине 12 лет - €75;

машине 13 лет - €100;

машине 14 лет - €25;

машине 15 лет - €150.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его вычислить, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см - €0,25;

ставка для двигателя до 3000 куб. см - €0,2;

ставка для двигателя до 4000 куб. см - €0,25;

ставка для двигателя до 5000 куб. см - €0,35;

ставка для двигателя от 5001 куб. см - €0,5.

Доплата за дизель составляет €100. Например просчитаем, размер акциза на растаможивание автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина в возрасте 8 лет - €500;

машина в возрасте 14 лет - €625.

По старым правилам:

машина в возрасте 8 лет - €800;

машина в возрасте 14 лет - €1400.

Верховная Рада приняла законопроекты о новой схеме растаможивания евроблях. Проект закона предусматривает снижение стоимости растаможки, которое будет стоить не более € 1000.

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