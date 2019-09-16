Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest

14-15 сентября в Киеве прошел третий фестиваль New Cars Fest 2019.
На нем Ford, Mazda, Mitsubishi, JAC, Seat, Hyundai, Subaru, Honda и Ravon представили свои топовые новинки. Посетители могли получить полную информацию о интерьере, экстерьере, технических характеристиках машин и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр".
Gazeta.ua рассказывает о нескольких новинок, которые показывали на New Cars Fest.
JAC iEV7S
Новый электрический китайский кроссовер вместо традиционной решетки спереди получил сплошную вставку. На месте рычага установлен манипулятор. Также он имеет датчики давления и температуры в шинах. У машины оцинкованный кузов. Клиренс - 15 см.
"Это электромобиль с емкостью батареи 40 киловатт с жидким охлаждением и гарантией на нее - семь лет. По факту машина проезжает от 290 до 320 км. JAC iEV7S имеет 5-летнюю гарантию или пробег в 100 тысяч километров, - говорит генеральный директор дистрибьюторской компании "Богдан-Автотрейд" Александр Луценко.
Mazda 3
Хэтчбек стал новинкой 2019 года. Ему обновили кузов, изменили решетки и бампера. Появился новый более функциональный дисплей диагональю 8,8 дюймов. Интерьер сделали в стиле минимализма.
Автомобиль представлен с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 1,8-литровый турбодизелем. Имеет 120 л.с. и 116 л.с. соответственно. До 100 км/ч машина разгоняется за 12,1 секунд. Максимальная скорость автомобиля - 180 км/ч. Цена автомобиля стартует от 639 тыс. грн.
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Ford Fiesta ST
Спортивное купе появилось в Украине в начале 2019 года. У него 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 200 л. с. и механическая коробка передач.
"Для экономии Fiesta ST может отключить один из трех цилиндров во время езды. Расход топлива в городе - 8 литров. До 100 км/ч машина разгоняется за 6,5 секунд. Максимальная скорость - 240 км/ч ", - говорит консультант по продажам Дмитрий Касьяненко.
Ravon R3
В Украине седан появился в 2019 году. Бензиновый мотор объемом в 1,5 литра имеет мощность 110 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 6-ступенчатым автоматом.
Максимальная скорость - 180 км/ч, до "сотни" автомобиль разгоняется за 14 секунд. Минимальная цена R3 287 тыс. грн. Полная комплектация стоит 317 тыс. грн.
На New Cars Fest автопроизводители представили пять новых кроссоверов - Mitsubishi Outlander, Honda HR-V, Seat Arona FR, Hyundai Kona и Subaru Outback.
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