Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest

Автор: Соломия Цура Новые автомобили на New Cars Fest 2019

14-15 сентября в Киеве прошел третий фестиваль New Cars Fest 2019.

На нем Ford, Mazda, Mitsubishi, JAC, Seat, Hyundai, Subaru, Honda и Ravon представили свои топовые новинки. Посетители могли получить полную информацию о интерьере, экстерьере, технических характеристиках машин и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр".

Gazeta.ua рассказывает о нескольких новинок, которые показывали на New Cars Fest.

JAC iEV7S

Автор: Соломия Цура JAC iEV7S

Новый электрический китайский кроссовер вместо традиционной решетки спереди получил сплошную вставку. На месте рычага установлен манипулятор. Также он имеет датчики давления и температуры в шинах. У машины оцинкованный кузов. Клиренс - 15 см.

Автор: Соломия Цура JAC iEV7S

"Это электромобиль с емкостью батареи 40 киловатт с жидким охлаждением и гарантией на нее - семь лет. По факту машина проезжает от 290 до 320 км. JAC iEV7S имеет 5-летнюю гарантию или пробег в 100 тысяч километров, - говорит генеральный директор дистрибьюторской компании "Богдан-Автотрейд" Александр Луценко.

Mazda 3

Автор: Соломия Цура Mazda 3

Хэтчбек стал новинкой 2019 года. Ему обновили кузов, изменили решетки и бампера. Появился новый более функциональный дисплей диагональю 8,8 дюймов. Интерьер сделали в стиле минимализма.

Автор: Соломия Цура Mazda 3

Автомобиль представлен с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 1,8-литровый турбодизелем. Имеет 120 л.с. и 116 л.с. соответственно. До 100 км/ч машина разгоняется за 12,1 секунд. Максимальная скорость автомобиля - 180 км/ч. Цена автомобиля стартует от 639 тыс. грн.

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Ford Fiesta ST

Автор: Соломия Цура Ford Fiesta ST

Спортивное купе появилось в Украине в начале 2019 года. У него 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 200 л. с. и механическая коробка передач.

Автор: Соломия Цура Ford Fiesta ST

"Для экономии Fiesta ST может отключить один из трех цилиндров во время езды. Расход топлива в городе - 8 литров. До 100 км/ч машина разгоняется за 6,5 секунд. Максимальная скорость - 240 км/ч ", - говорит консультант по продажам Дмитрий Касьяненко.

Ravon R3

Автор: Соломия Цура Ravon R3

В Украине седан появился в 2019 году. Бензиновый мотор объемом в 1,5 литра имеет мощность 110 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и 6-ступенчатым автоматом.

Автор: Соломия Цура Ravon R3

Максимальная скорость - 180 км/ч, до "сотни" автомобиль разгоняется за 14 секунд. Минимальная цена R3 287 тыс. грн. Полная комплектация стоит 317 тыс. грн.

Автор: Соломия Цура Ravon R3

На New Cars Fest автопроизводители представили пять новых кроссоверов - Mitsubishi Outlander, Honda HR-V, Seat Arona FR, Hyundai Kona и Subaru Outback.