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пятница, 12 марта 2021 11:50

Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
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Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Фото: Electrek
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе

Стартап Canoo из Лос-Анджелеса представил оригинальный электромобиль. Его создали на фирменной скейтборд-платформе.

Предварительные заказы на новинку начнут принимать уже во 2-м квартале 2021 года, а поставки покупателям начнутся в начале 2023-го, информирует Electrek.

Пикап создали специально для людей, которые используют подобный формат автомобилей для работы, отдыха и приключений. Авто оснащено "удлинителем" кузова, что позволяет перевозить более габаритные грузы. Оно также имеет модульную конструкцию кузова со встроенными перегородками и дополнительными фиксаторами, которые позволяют легко разделить пространство для перевозки различных грузов.

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Производитель добавил опциональный багажник-трансформер на крышу и модуль-кемпер, который превращает пикап в полноценный кроссовер для путешествий.

Canoo Pickup Truck построили на скейтборд-платформе бренда, которая отличается минимальной толщиной и улучшенной компоновкой, учитывая рулевую и тормозную систему без механической связи между рулевым колесом, педалями и колесами. Отказ от привычного капота разработчики объяснили желанием выделить максимум места под грузовое отделение, не увеличивая габариты пикапа.

Покупателям предложат версии с 1 или 2 электродвигателями. 2-я версия будет выдавать 600 л. с. и 745 Нм. Запас хода будет превышать 320 км.

Финальные характеристики и стоимость Canoo Pickup Truck разработчики обещают обнародовать до начала производства.

Вездеход-амфибию на базе ЗИЛа и "Запорожца" выставили на продажу. Уникальное транспортное средство оценили в $6,7 тыс., примерно 166 тыс. грн.

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