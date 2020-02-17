Создали "народный автомобиль"

Автор: wikipedia/Volkswagen_Käfer Volkswagen 38

17 февраля 1939-го на автовыставке в Берлине впервые официально представили Volkswagen 38.

Впервые "жуком" автомобиль назвал журналист, который писал о выставке репортаж. Именно под таким названием машина вошла в историю.

Идея создания "народного автомобиля" принадлежала лично Гитлеру. По его замыслу, машина должна была вмещать двух взрослых и троих детей. А с точки зрения немецкой пропаганды, это идеальная семья.

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Гитлер хотел, чтобы автомобиль мог развивать скорость до 100 км/ч. Его цена должна была составлять 1 тыс. рейхсмарок. В этот период столько же стоил мотоцикл.

Спроектировал модель Фердинанд Порше. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера в 1938 году. Массовое производство началось через 8 лет. Выпуск Volkswagen 38 прекратили в 2003 году. За этот период изготовили 21 529 464 экземпляра.

Volkswagen 38 - самый массовый автомобиль в истории, который производился без пересмотра базовой конструкции.