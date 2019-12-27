Создали "корейское экономическое чудо"

Автор: fishki.net Hyundai Pony 1975 года

29 декабря в 1967 году компания Hyundai открыла в Сеуле свой главный офис, который находится там по сей день.

Первое предприятие Hyundai запустила через год. За 12 месяцев оно выпускало 20 тыс. автомобилей. Технологией производства с молодой компанией поделился концерн Ford. Их сотрудничество продолжалось до начала семидесятых. После лидеры компании решили создать собственный автомобиль.

В 1975 году на 55-м автосалоне в Турине, состоялась премьера Hyundai Pony. Автомобиль соединил дизайн от Giugiaro и современные технологии из Японии и Великобритании. Пресса окрестила автомобиль, как "корейское экономическое чудо".

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Машина побила все рекорды на внутреннем рынке Кореи. А Hyundai таким образом впервые заявил о себе на мировом уровне. В 1988 году началось производство модели Sonata. За исключением мотора от Mitsubishi, все детали автомобиль получил от Hyundai. После созданием в 1989 году собственного 1,5-литрового двигателя Alpha, Hyundai стала абсолютно независимой компанией.

Эмблема компании Hyundai, наклоненное стилизованное 'H', символизирует рукопожатие двух человек - компании и пользователя.