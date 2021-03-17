Сотни раритетных машин покажут в Киеве среди самолетов

Этой весной проведут технический фестиваль OldCarLand. На нем покажут сотни раритетных машин со всей Украины и других государств. Их расставят между самолетами и вертолетами в Государственном музее авиации имени О. К. Антонова по ул. Медовая, 1 в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

OldCarLand состоится с 7 по 10 мая. Организует клуб технической классики OldCarServiсe.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Традиционно на OldCarLand презентуют уникальные и редкие модели, которых раньше не демонстрировали на подобных мероприятиях. Среди них - свежие работы лучших украинских мастерских по реставрации автомобилей, машины из частных коллекций и музеев, легковые автомобили, принадлежащие известным людям.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

В программе мероприятия также планируют показ впечатляющей экспозиции советских представительских автомобилей первых лиц страны. Все из этих машин - эксклюзивные и имеют свою историю. Кроме этого, каждый сможет познакомиться с культовыми моделями начала прошлого века, техникой Второй мировой войны, редкими средствами и велосипедами. Представят и экзотические для Украины итальянские и британские модели.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Old Car Land - крупнейший технический фестиваль на территории Украины. Проходит в Киеве дважды в год. В 2019 году фестиваль вошел в Книгу рекордов Украины как мера с наибольшим количеством ретроавтомобилей, собранных на одной локации.