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четверг, 20 февраля 2020 05:25

Состоялась презентация "громовой птицы"
5

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Ford Thunderbird 1958 года выпуска
Фото: Соломия Цура
Ford Thunderbird 1958 года выпуска
Ford Thunderbird 1958 года выпуска
Ford Thunderbird 1958 года выпуска
Ford Thunderbird 1958 года выпуска

20 февраля 1954-го на автошоу в Детройте представили легендарный автомобиль 50-60-х годов Ford Thunderbird.

За первые 10 дней продаж компания получено 3,5 тыс. заявок, от желающих приобрести автомобиль. Появление Thunderbird - это ответ Ford на выпуск General Motors модели Chevrolet Corvette.

Thunderbird продавали исключительно с открытым кузовом. Однако его комплектовали легкосъемным жестким пластиковым верхом. Автомобиль имел V8 объемом 4,8 л и 198 л.с., мощность которого с компрессором достигала 300 л.с.

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Поклонниками Ford Thunderbird были Джон Кеннеди, который имел 50 новеньких автомобилей этой марки. А также кинозвезда Мэрилин Монро. Thunderbird последней был нежно-розового цвета.

В переводе с английского Thunderbird означает "Громовая птица". Название происходит от мифологии американских индейцев. Птица считался посланцем богов, она правила небом и помогала людям сохранить урожай. Все автомобили Ford Thunderbird украшает определенный вариант индейского тотема.

В течение 1955 -2005 годов выпустили 11 различных поколений этой модели, общий выпуск которых достиг 4,4 млн.

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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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