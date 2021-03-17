Этой весной состоится главное автомобильное событие года. Речь идет о самый большой технический фестиваль OldCarLand, который состоится с 7 по 10 мая.

Сотни раритетных машин покажут в Государственном музее авиации имени О. К. Антонова по ул. Медовая, 1. Мероприятие организовывает клуб технической классики OldCarServiсe.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Традиционно на OldCarLand презентуют уникальные и редкие модели, которых раньше не демонстрировали на подобных мероприятиях. Среди них - свежие работы лучших украинских мастерских по реставрации автомобилей, машины из частных коллекций и музеев, легковые автомобили, принадлежащие известным людям.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

В программе мероприятия также планируют показ впечатляющей экспозиции советских представительских автомобилей первых лиц страны. Все из этих машин - эксклюзивные и имеют свою историю. Кроме этого, каждый сможет познакомиться с культовыми моделями начала прошлого века, техникой Второй мировой войны, редкими средствами и велосипедами. Представят и экзотические для Украины итальянские и британские модели.

Автор: OldCarServiсe Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Old Car Land, OldCarLand — крупнейший технический фестиваль на территории Украины. Является выставкой эксклюзивных и классических автомобилей. Проходит в Киеве два раза в год.