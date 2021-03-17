  Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

 
Ексклюзивы
1/5
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Просмотров: 99
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 1296
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 261
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1350
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3807
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3753
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2736
Фото
Все фото
5
7
5
4
11
Разгон до сотни за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Разгон до сотни за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Более 500 км на одном заряде: KIA показала новый электромобиль
Более 500 км на одном заряде: KIA показала новый электромобиль
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Создали уникальный электрокар на скейтборд-платформе
Видео
Все видео
Tesla протестировала электрогрузовик
Tesla протестировала электрогрузовик
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
С "мордой" "Москвича" - создали уникальный трактор
С "мордой" "Москвича" - создали уникальный трактор
Lamborghini превратили в танк
Lamborghini превратили в танк
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 441
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 918
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2826
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 135
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
среда, 17 марта 2021 18:40

Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

  Комментировать

Этой весной состоится главное автомобильное событие года. Речь идет о самый большой технический фестиваль OldCarLand, который состоится с 7 по 10 мая.

Сотни раритетных машин покажут в Государственном музее авиации имени О. К. Антонова по ул. Медовая, 1. Мероприятие организовывает клуб технической классики OldCarServiсe.

Автор: OldCarServiсe
  Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand
Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Традиционно на OldCarLand презентуют уникальные и редкие модели, которых раньше не демонстрировали на подобных мероприятиях. Среди них - свежие работы лучших украинских мастерских по реставрации автомобилей, машины из частных коллекций и музеев, легковые автомобили, принадлежащие известным людям.

Автор: OldCarServiсe
  Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand
Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand

В программе мероприятия также планируют показ впечатляющей экспозиции советских представительских автомобилей первых лиц страны. Все из этих машин - эксклюзивные и имеют свою историю. Кроме этого, каждый сможет познакомиться с культовыми моделями начала прошлого века, техникой Второй мировой войны, редкими средствами и велосипедами. Представят и экзотические для Украины итальянские и британские модели.

Автор: OldCarServiсe
  Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand
Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand
Old Car Land, OldCarLand — крупнейший технический фестиваль на территории Украины. Является выставкой эксклюзивных и классических автомобилей. Проходит в Киеве два раза в год.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоится крупнейший технический фестиваль OldCarLand». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - как убили патриота Владимира Рыбака

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 1 Просмотров: 12691
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 10251
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 10017
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9900
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 9198
Авто
Поймали первых нарушителей ПДД, которых будут наказывать по новому закону
Поймали первых нарушителей ПДД, которых будут наказывать по новому закону Просмотров: 558
Разгон до сотни за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Разгон до сотни за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
5
 Просмотров: 243
Легендарный Mini Cooper станет полностью электрическим
Легендарный Mini Cooper станет полностью электрическим Просмотров: 135
Изобрели систему защиты от коронавируса
Изобрели систему защиты от коронавируса Просмотров: 594
Вступили в силу новые наказания для водителей
Вступили в силу новые наказания для водителей Просмотров: 2997
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
Голосов: 15932
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть