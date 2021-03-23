Смастерили гибрид авто с "Запорожца" фото: "Джедаї"

Антон Казаринов из Харькова вместе с другом смастерил внедорожник на основе "Запорожца". Он не очень быстрый и не очень комфортный, но многие автомобилисты уважают его за хорошую проходимость.

Смастерили внедорожник за два месяца. Часть деталей в переработанной машине - от Газели, "девятки" и УАЗа, информирует "Джедаи".

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Антон Казаринов объясняет, что сначала имел УАЗ. На нем он постоянно гонял по бездорожью, но машина имела плохой вид. Сначала он хотел заменить кузов, однако процесс переработки захватил его полностью.

Авто имеет двигатель 2,5 л. Он поместился только спереди, потому что авто имеет позади маленький отсек для двигателя.

Интерьер почти не получил визуальных изменений. Изменились лишь технические характеристики.

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