Скорость до 90 км/ч и до 100 км запас хода - Yamaha выпустила мопед со сменными батареями

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Компания Yamaha совместно с тайваньской Gogoro разработала электроскутер EC-05 со сменными батареями.

Начинка мотороллера разработали тайваньцы. Компания изготавливает самокаты серии Gogoro 2 и, вероятно, перенесла множество технологий из них на EC-05.

Максимальная скорость электроскутера может достичь 85-95 км/ч, а запас хода - около 100 км.

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Благодаря сменным батареям, он сможет проехать гораздо больше без длительных остановок на зарядку.

В Тайване сменные батареи повысили популярность самокатов Gogoro. В стране есть немало станций компании, где владельцы транспорта могут заменять разряженные батареи на заряженные.

В августе 2019 электрические скутеры Yamaha выйдут на дороги в Тайване. Впоследствии их будут продавать и в других странах, сообщили на tsn.ua.

В Украине презентовали первый отечественный электромотоцикл GEON ScrAmper. Его разрабатывают бренды GEON и Electromoto.